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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ирина Роднина: «Государство потратило на Жилину некое количество средств. Достаточно ли миллиона, чтобы это покрыть? Мне сложно сказать»

По информации «Р-Спорта», 17-летняя Жилина выплатила Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) миллион рублей в качестве компенсации за подготовку.

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