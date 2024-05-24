Ирину Шейк засняли на прогулке с дочерью Леей и щенком

Ирину Шейк заметили на прогулке в Нью-Йорке вместе с семилетней дочерью Леей и маленьким щенком.38-летняя модель держала в одной руке стаканчик кофе, а в другой — поводок, пока Лея несла щенка на руках, прижимая его к себе.
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