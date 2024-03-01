Генерал-лейтенант вручил знаки парашютистов кадетам из Молжаниновского

Генерал-лейтенант, начальник сухопутных и береговых войск Военно-морского флота РФ Павел Шилов вручил знаки и свидетельства парашютистов, а также разрядные книжки скалолазов кадетам-юнармейцам из отряда «Бесстрашные» школы «Перспектива» в Молжаниновском районе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии