Свежая сводка с фронта от Юрия Подоляки от 18.08.2024: ВСУ установили контроль в районе населённых пунктов Апанасьевка и Бяхово в Курской области

На фронте в Курской области произошли новые события, о которых стало известно накануне. Военный эксперт Юрий Подоляка, предоставивший актуальные данные, проанализировал сложившуюся ситуацию в регионе, где обстановка остаётся напряжённой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии