С демографией, говорите, у нас плохо? Да нет! Рождаемость лучше, чем в позднем СССР

Темы дняПолитикаС демографией, говорите, у нас плохо? Да нет! Рождаемость лучше, чем в позднем СССР Вы, наверняка, сильно удивлены этому названию и готовы начать "забрасывать меня камнями", но подождите немного.Вернуться к статье414НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей СмирновПоддержка хороша лишь как временное явление. но пока не будет восстановлено национальное производство, у людей не будет уверенности в будущем. А без этой уверенности сложно отчаится рожать детей.АлександрА с чего это в нищих странах с демографией всё хорошо?Или в России до 1917 года?Алексей СмирновПрезервативов им пошлите, вот тогда у них всё станет гораздо лучше.АлександрЯ презервативы не произвожу,но,насколько знаю, сейчас это изделие доступно повсеместно.Сможете объяснить данную таблицу https://total-rating.ru/20-rozhdaemost-v-stranah-mira-na-2020-god.html ? Хоть с научной,хоть с житейской очки зрения.Veter ___У "Алексей Смирнов" задача, чтобы Россия по его понятиям "доросла" до уровня Нигер (это его авторитет), а зачем и как - для него уже не важно...)))Veter ___Алексей Смирнов, проблемы с восстановлением национального производства в России - звучит уже как анекдот...))) Займись чем-либо полезным, попробуй если есть желание на работу устроится, что относительно тебя, на наличие такого желания - вызывает огромные сомнения...)))Алексей СмирновНе нашёл источник данной информации, но да бог с ним, скажу так: в Намибии никто не отдаст мешок маиса за презерватив, да. и уровень смерности не забудьте посмотреть. Что касаемо последних стран в списке. это очень маленькие страны. Не знали?АлександрНу почему же?Я географию неплохо знаю.Так почему рождаемость а Германии заметно ниже,чем в России.Не маленькая страна ведь.Ка и Япония.Там вообще с рождаемостью дело швах.Или,может,Бангладеш богаче России?Там рождаемость заметно выше,чем у нас.Алексей СмирновНа карту взгляните. Проблема перенаселения Японии, уже остро стоит сейчас и в глобальном будущем .Уже, нет мест для кладбищ, рожденным в Японии, участь всем быть кремированными пусть и после долгой жизни . Есть ещё один простой ответ на Ваш вопрос: эмоциональное напряжение и отсутствие свободного времени. японцы очень много работают. немцы тоже. Снижение производительности. сокращение рабочего времени. решение проблем с жильём и питанием, увеличение времени отдыха решат проблемы с демографией. Т.е. реальное увеличение уровня жизни.АлександрЭто вам так кажется.А демографы говорят,что в развитых странах людям нет никакой нужды плодиться в сколь -либо значимых размерах.Экономике этого не нужна,а экономика первична.Алексей СмирновНо это вы сделали так. что экономика стала выше всего и в первую очередь человека, но ведь это совсем не правильно, более того - преступно.АлександрЭто не я сделал.Это природа сделала,что человеку,как всякому живому существу,надо сначала насытить желудок. Иначе смерть.А всё остальное-это потом.Именно поэтому экономика первична.Без неё нет жизни в человеческом обществе.Алексей СмирновУ таких как Вы слишком объёмный желудок, никак не связанный с природой. В СССР было гораздо меньше голодных, нежели сейчас.АлександрЗа свою жизнь голодных не видел.Ни в СССР,ни в нынешней России.Если кто и голодает,то не от нехватки средств,а начитавшись модных журналов.Алексей СмирновУ некоторых людей специфическое зрение. они замечают лишь то. что хотят видеть, а некоторым хоть ссы в глаза - для них всё божья роса.АлександрЭто вы о себе? Согласен.олег сенниковшулерство какое-то. если в 80х я не знал ни одной семьи с одним ребёнком то сейчас, знаю четыре семьи с тремя детьми и только одну с четверыми. максимум двое детей в семье.АлександрУ Владимира Соловьёва 8 детей.ИИринаСтатья -отличное доказательство ,как враги коммунистов могут всё сфальсифицировать ради выгоды в своих преступных целях . С учетом того ,что в 80-е в РСФСР численность населения увеличивалась ,в среднем ,на миллион человек в год ,и в 1991 году составила 148 миллионов человек ,легко посчитать ,сколько сейчас должно было бы быть граждан РСФСР -около 180 миллионов человек . А в результата захвата РСФСР преступной ,бесчеловечн6ой антисоветской кликой ,если считать объективно ,только по смертности /рождаемости граждан РФ ,сейчас осталось не более 132 миллиона граждан РФ . Вот какой колоссальный демографический ущерб нанесла клика российскому ,особенно ,русскому народу .АлександрНаселение растёт с 2010 года. И росло до 1996 года. 5 лет при Ельцине.Может,не там причины ищете?Лада МираИ к тому же автор забыл привести статистику количества инвалидов детства при Брежневе. и на сегодняшний день. Нарожать большого ума не надо ,но не плохо бы детей здоровых ,будущих граждан ,будущих защитников родины ,специалистов , профессионалов своего дела. выписка из статистики-Примечательно, что рост количества детей с ограниченными возможностями здоровья наблюдается с каждым годом, например, три года назад в стране проживало 617 тысяч детей-инвалидов, два года назад – 636 тысяч. © 2021, Авторские права защищены! Ссылка при копировании обязательна! | Источник: 45jurist.ruVeter ___Как-то примитивное передергивание с вашей стороны...!!! Вы кое что тоже забыли сказать, например сколько детей инвалидов при Брежневе качественно (как сейчас) лечили, если вообще лечили и до какого возраста они доживали??? Ах, ну да, вам-же это не интересно, вас интересуют только тема о "защитников родины ,специалистов , профессионалов своего дела".....АлександрА вот это как?александр деевСтатистика такая штука, каждый может её трактовать как ему заблагорассудится.Пока не будет правильно поставлено приоритеты,мы так и будем вымирать.Город не даёт возрождения населения.Только деревни способны повысить рождаемость населения.Но нынешняя политика убила деревню и село на корню.Работы в деревне нет.А разве город может сам себя прокормить?Убери заграничные поставки сельхозпродукции и всё,город вымрет как мамонт.Если вернуть ГОСТы что были в СССР,то по сути дела есть будет нечего.Все что есть на прилавках магазинов,это сурогат,его даже животные не едят.Veter ___Примитивная ложь от начала и до конца...Viktor RudjakА если подробней, в чем ложь? Докажите, а не балабольте, как анальный пидарVeter ___Лож в том что "нынешняя политика убила деревню и село на корню", дальше "Работы в деревне нет" - это все вранье!!! Следующее "заграничные поставки сельхозпродукции", если бананы, мандарины и подобное, то да везем из-за рубежа, а все остальные продукты - отечественные!!! ГОСТы сейчас никто не отменял, ты на каждой упаковке продукта требующего изготовления по ГОСТу - можешь увидеть ГОСТ и они соответствуют тем что были в СССР!!! Только не надо говорить взяв ливерную колбасу, что в СССР она была образно говоря "в 10 раз лучше", она такой и осталась как и была тогда..... Качественное дешевым не может быть по определению, а ты берешь самое дешевое и хочешь что-бы это было самым качественным...!!! И все остальное в том-же духе....АлександрСовершенно верно.Товарищи просто советских ГОСТОВ 70-х годов не читали.Елена Мамоновадетей очень много,в школах уже алфавита на классы не хватает,когда такое былоViktor RudjakА анальных реальное положение не интересует. Им главное - вонятьЕлена Мамоноваи выть погромче ещё им нужноСтега Сибирякпросто школ меньше сталоАлександрНомеров школ меньше.Сейчас под одним номером существуют несколько школьных зданий и зданий дет-садов.Владимир ШалимовИ стоило этому автору-"грамотею" загаживать своё повествование витиеватыми арифметическими вычислениями явно надуманного показателя (коэффициента) некоего виртуального (вспомните термин "фертильная желаемость") демографического благополучия/неблагополучия, чтобы таким образом прийти к единственному выводу, не нуждающемуся ни в каком "коэффициентном" подтверждении: "Согласен, после 2014 года рождаемость начала снижаться, но только потому, что в 90-ых годах рождалось минимальное количество детей за все довоенные и послевоенные годы и теперь женщин, находящихся в фертильном возрасте, довольно мало". Мели, Емеля!.. Вали всё на лихие 90-е. Может, за это Путин тебе орден на лацкан пиджака нацепит.Валерий ФедосеевКакой-то виршиплёт, видимо выпскник ВШЭ засрал головы простым людям. К чему все эти циферки и таблички, решил пографоманствовать? « Склифосовский ».💥АОантонина онищенкоЭто называется:"Мели Емеля-твоя неделя"Все просто как божий день,каждый может сказать,когда последний раз у соседей во всем вашем подъезде появлялся младенец ,у нас один два года назад (в подъезде 36кв.),а до этого лет пять точно не было.АлександрА у нас на детской площадке не протолкнуться.Как и на спортивной,где подростки мяч гоняют.И в соседних дворах картина похожая.АОантонина онищенкоОчень интересно,в каком это городе,название можно и сколько из них мигрантов,приблизительно,конечно?АлександрВ Москве.Документов у них не спрашивал,но дети между собой и с мамами по русски разговаривают.Владимир ЛомакинПопытка автора натянуть сову на глобус в очередной раз не удалась.РоманАвтор,ты кому втираешь?! Делом займись!
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