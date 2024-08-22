«Боец несколько дней полз с разбитой головой. Прощался с жизнью, но мы его вытащили»: Санинструктор «Валькирия» спасает жизни солдат

У «Валькирии» уже третий контракт. Юлия АНДРИЕНКОСегодня 2K прочитали - ПРАВАЯ РУКА! ТРИСТА! Санинструктор казачьей штурмовой бригады «Сибирь» «Валькирия» включает секундомер, а дюжие бойцы, сидя на полу, пытаются накладывать сами себе жгут.