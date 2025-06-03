«Понять, простить, пловом накормить»: депутат Таги-заде в ХМАО, назвавший Сибирь исторической родиной мигрантов, извинился

Гулька

Почему этот "азербайжан-заде" до сих пор депутат? Когда уже него отберут мандат и лишат все прав и полномочий? Когда проверят законность получения гражданства и имущества? Ни для кого не секрет, что "стать депутатом у нас стоит очень-очень дорого"! Кто спонсировал его депутатство и на какие средства?