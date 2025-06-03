ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Понять, простить, пловом накормить»: депутат Таги-заде в ХМАО, назвавший Сибирь исторической родиной мигрантов, извинился

«Понять, простить, пловом накормить»: депутат Таги-заде в ХМАО, назвавший Сибирь исторической родиной мигрантов, извинился

БлокнотРУ Политик только через три дня после вызвавших резонанс заявлениях понял, что сказал что-то не то и попытался свалить все на "не так понял".

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Комментарии
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Гулька
Почему этот &quot;азербайжан-заде&quot; до сих пор депутат? Когда уже него отберут мандат и лишат все прав и полномочий? Когда проверят законность получения гражданства и имущества? Ни для кого не секрет, что &quot;стать депутатом у нас стоит очень-очень дорого&quot;! Кто спонсировал его депутатство и на какие средства?
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20 час.
Валентина Бунина
Выбирать подобных депутатов - преступление. До выборов все &quot;зайчики&quot;, зато потом &quot;ханы&quot;. Занимаются лишь своим благосостоянием.
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17 час.
Макс Колосков
Валентина, если чиновники будут продолжать торговать Родиной и раздавать гражданство и на право, и в аул, то мы придём к тому, что такие депутаты будут выбраны совершенно законно.
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15 час.
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