Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в интервью корреспонденту Sport24 Тиграну Арутюняну заявил, что не испытывает обид в отношении Сергея Семака и Михаила Галактионова, с которыми работал в «Зените» и «Локомотиве» соответственно.