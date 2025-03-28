Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в интервью корреспонденту Sport24 Тиграну Арутюняну заявил, что не испытывает обид в отношении Сергея Семака и Михаила Галактионова, с которыми работал в «Зените» и «Локомотиве» соответственно.
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