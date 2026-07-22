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Безруков признался, что больше не считает работу главным в своей жизни

Безруков признался, что больше не считает работу главным в своей жизни

Весной 2026 года в программе «Кино в деталях» Сергей Безруков неожиданно заговорил не о ролях, премьерах или новых проектах.

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Vladimir Lioubimcev
Возраст свое берет...
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