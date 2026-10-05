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Царьград

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Амир Хан Муттаки заявил о мире в Афганистане и новых перспективах

Амир Хан Муттаки заявил о мире в Афганистане и новых перспективах

Министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки объявил о завершении боевых действий в стране, отметив, что Афганистан может стать новым транзитным узлом для мировой торговли.

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