Свердловский Уполномоченный принял участие в XII международном бизнес-форуме «Слёт успешных предпринимателей»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх 23 августа 2024 года по приглашению президента Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александра Калинина и первого вице-президента ООО МСП «ОПОРА РОССИИ», депутата Тюменской областной Думы Эдуарда Омарова приняла участие в XII международном бизнес-форуме «Слёт успешных предпринимателей», который прошел в г.