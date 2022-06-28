Закон и Порядок

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Блеск и нищета: зарубежные эксперты против российской СВО

Блеск и нищета: зарубежные эксперты против российской СВО

На прошедшей неделе некоторые отечественные СМИ попытались сделать сенсацию из слов американского полковника в отставке Макгрегора, заявившего в интервью об уничтожении ВСУ российскими и союзными войсками, и неизбежной скорой капитуляции Украины.

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