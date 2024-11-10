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Царьград

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"Беги, Форрест, беги": Том Хэнкс покинул США после победы Трампа на выборах

"Беги, Форрест, беги": Том Хэнкс покинул США после победы Трампа на выборах

Актёр обнародовал открытое письмо, в котором сообщил, что вернуться в Америку сможет только после истечения срока правления Трампа.

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Комментарии
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Eduard
Чекнулся? Что негр Обамаядушу греет&quot;,а Хенкс?
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17 час.
Eduard
Беги в Украину дураки там нужны и &quot;мясо&quot;!
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17 час.
Eduard
Что ему шалава и марионетка Харрис,ловелас что ли?Марионетка не лидер!
Ответить
17 час.

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