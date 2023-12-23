Мальцев о том, в хорошей ли форме Ковальчук: «Да. Когда Илья занимается с неиграющим составом, то даже обгоняет ребят»

Ранее 40‑летний Ковальчук подписал контракт со «Спартаком» до конца сезона. – Что вам запомнилось о тренировках с Ильей Ковальчуком? Как он себя ведет? – Иногда он не участвует в каких-то упражнениях – большинство, еще что-то.