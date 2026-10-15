В Государственной Думе готовится к рассмотрению важная законодательная инициатива, которая может поставить точку в одной из самых абсурдных практик на отечественном рынке труда.
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