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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Путь к ядерной войне". Володин призвал наказать Байдена за идею покушения на Путина

"Путь к ядерной войне". Володин призвал наказать Байдена за идею покушения на Путина

Произошедшее он назвал "серьезнейшей угрозой глобальной безопасности" Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что подготовка США покушения на президента России Владимира Путина - это серьезная угроза глобальной безопасности и прямой путь к началу ядерной войны.

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