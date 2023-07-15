Почему Китай предлагает России вместе управлять миром

Китай предлагает России совместно «направлять реформу глобального управления в правильное русло». Это официальное заявление Си Цзиньпина сложно понять иначе, как прямой сигнал о возможности взаимного создания правил игры для всего остального мира.
Китай предлагает России совместно «направлять реформу глобального управления в правильное русло». Это официальное заявление Си Цзиньпина сложно понять иначе, как прямой сигнал о возможности взаимного создания правил игры для всего остального мира.
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