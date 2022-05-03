«Лавочка закрыта!» -Брежневой «запретили» выступать перед россиянами даже в Турции

Около недели назад в сеть попала афиша одного турецкого отеля из Белека, на которой были расписаны концертные программы российских и украинских артистов.
Популярные статьи
- «Брезгливая отрыжка и безответственная позиция» — Марат Башаров осудил всех звезд-эмигрантов
- Меладзе вернулся к концертной деятельности в РФ после оскорбления россиян: «А где ему еще зарабатывать? Всю жизнь зарабатывал в России — тут и будет»
- Эмигрировавшая Татьяна Лазарева жалуется на угрозы: «Это насилие в мой адрес»
Свежие комментарии