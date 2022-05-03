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«Лавочка закрыта!» -Брежневой «запретили» выступать перед россиянами даже в Турции

«Лавочка закрыта!» -Брежневой «запретили» выступать перед россиянами даже в Турции

Около недели назад в сеть попала афиша одного турецкого отеля из Белека, на которой были расписаны концертные программы российских и украинских артистов.

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