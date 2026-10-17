Тайный перелёт президента Израиля в Азербайджан вызвал недовольство в Турции Более чем дружеские отношения Баку и Анкары внезапно могут дать трещину, что ранее представлялось в принципе невозможным.
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А ШО ТУТ УДИВЛЯТСЯ Ильхам то тоже из евреев Только ГОРНЫХ вспоминаю как его папаша лебезил перед Брежневым Не как азербайджанец а как еврей