В Хабаровском крае возбуждено три уголовных дела о незаконной добыче водных биологических ресурсов

В ходе проведения 3 этапа оперативно-профилактического мероприятия «Путина 2023» сотрудники уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю задержали троих граждан, осуществляющих незаконный вылов кеты.
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