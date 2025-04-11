Бойцы Нацгвардии Украины избили волонтеров и отобрали гумпомощь для мобилизованных

МОСКВА, 11 апреля, ФедералПресс. Волонтеры, доставлявшие гуманитарную помощь для мобилизованных военнослужащих 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ, столкнулись с агрессией со стороны военнослужащих Национальной гвардии Украины.
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