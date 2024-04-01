Апрель - Всемирный месяц распространения информации об аутизме. К этой дате Фонд помощи детям и молодым людям «Обнажённые сердца» при информационной поддержке Газпром-Медиа Холдинга представит премьеру социального видеоролика «Узнаю об этом больше».