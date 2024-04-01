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Апрель - Всемирный месяц распространения информации об аутизме

Апрель - Всемирный месяц распространения информации об аутизме. К этой дате Фонд помощи детям и молодым людям «Обнажённые сердца» при информационной поддержке Газпром-Медиа Холдинга представит премьеру социального видеоролика «Узнаю об этом больше».

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