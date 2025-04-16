Арбитражный суд отменил решение о взыскании 113 миллиардов рублей

Арбитраж Московского округа аннулировал решения двух нижестоящих судов, которые по иску банка "Траст" взыскали солидарно около 113,1 миллиарда рублей убытков с троих бывших руководителей Автовазбанка – экс-бенефициаров Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых и бывшего совладельца "АВБ банка" Николая Тарана.
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