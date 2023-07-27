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Замглавы МИД Богданов заявил о провале попыток Запада сорвать саммит Россия — Африка

Замглавы МИД Богданов заявил о провале попыток Запада сорвать саммит Россия — Африка

Заместитель руководителя министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов выступил с заявлением о провале попыток западных государств сорвать проведение саммита Россия — Африка.

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