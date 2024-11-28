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Вождь «голубых мундиров»

Вождь «голубых мундиров»

Был ли Александр Бенкендорф «держимордой» России? Портрет А. Х. Бенкендорфа в мундире Лейб-гвардии Жандармского полуэскадрона (1840-е), копия Егора Ботмана с картины Франца Крюгера (Музей Гвардии).

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Комментарии
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ВМ
Виктор Миков
Нет возражений
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22 час.
Валерий Протасов
Пополняет одностороннее представление об А. Х. Бенкендорфе.
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18 час.
М
ММ
Тот же Николай 1 вкалывал как раб на галерах! Но чтоб управлять ТАКОЙ страной простого образования было мало. Науки по управлению еще не существовали..
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15 час.

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