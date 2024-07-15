Топ-модель снялась топлес на яхте для журнала

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Французская топ-модель Синди Бруна снялась топлес для журнала Elle. Соответствующая публикация появилась на странице фэшн-фотографа Кэмерона Хаммонда в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).