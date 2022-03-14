Происшествия

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В Краснодарском крае на скамью подсудимых отправлена обвиняемая в краже денег со счета умершего родственника

В Краснодарском крае на скамью подсудимых отправлена обвиняемая в краже денег со счета умершего родственника

Следственным отделом ОМВД России по Усть-Лабинскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 40-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

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