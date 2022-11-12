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Барабанов забросил 1-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в игре с «Далласом». У него 8 очков в 12 матчах

Барабанов забросил 1-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в игре с «Далласом». У него 8 очков в 12 матчах

Александр Барабанов забросил 1-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 с «Далласом». Форвард «Сан-Хосе» помог своей команде обыграть «Старс» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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