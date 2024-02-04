«Похер на «Родину Медиа»!» Зириков о Winline Суперкубке Медиалиги

«Не повезло ребятам [из 2Drots] с жеребьевкой. Мы сейчас в своей лучше форме. У них какие-то перелеты, не знаю в каких они кондициях.
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