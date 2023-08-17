"Снизить цены немедленно!" Первый результат поездки Мишустина на Дальний Восток

Простите, а что это за не грамотный вопрос "... кто заплатит деньги: бюджет или граждане ... "? беджет из чьих денег? из чьих налогов?

александр мозговой

Красивый самолет - хорошо летает... К сожалению об этом аэродинамическом убожества.... Ведь сколько было разработок КБ Ильюшина. Бериева.... нет, уцепились за эту несуразицу. котораябудет стоить 500 миллионов... Почему 9 мест -Требования ИКАО, чтобы продавать за рубеж... Да вы сначала для себя сделайте... Наши самолеты из принципа покупать не будут.. И это летающее недоразуменее даже небольшие грузы перевозить не может..