С момента вступления на должность главы правительства Михаил Мишустин на регулярной основе посещает российские регионы.
"Снизить цены немедленно!" Первый результат поездки Мишустина на Дальний Восток
Комментарии
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Сергей Алексеев
Заводы по производству самолётов должны быть государственные тогда и цена будет выгодная для государства.
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11 час.
Иван Захава
Простите, а что это за не грамотный вопрос "... кто заплатит деньги: бюджет или граждане ... "? беджет из чьих денег? из чьих налогов?
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10 час.
александр мозговой
Красивый самолет - хорошо летает... К сожалению об этом аэродинамическом убожества.... Ведь сколько было разработок КБ Ильюшина. Бериева.... нет, уцепились за эту несуразицу. котораябудет стоить 500 миллионов... Почему 9 мест -Требования ИКАО, чтобы продавать за рубеж... Да вы сначала для себя сделайте... Наши самолеты из принципа покупать не будут.. И это летающее недоразуменее даже небольшие грузы перевозить не может..
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5 час.
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