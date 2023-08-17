ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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"Снизить цены немедленно!" Первый результат поездки Мишустина на Дальний Восток

"Снизить цены немедленно!" Первый результат поездки Мишустина на Дальний Восток

С момента вступления на должность главы правительства Михаил Мишустин на регулярной основе посещает российские регионы.

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Комментарии
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Сергей Алексеев
Заводы по производству самолётов должны быть государственные тогда и цена будет выгодная для государства.
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11 час.
Иван Захава
Простите, а что это за не грамотный вопрос &quot;... кто заплатит деньги: бюджет или граждане ... &quot;? беджет из чьих денег? из чьих налогов?
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10 час.
александр мозговой
Красивый  самолет - хорошо летает... К сожалению об этом аэродинамическом убожества.... Ведь сколько было разработок КБ  Ильюшина. Бериева.... нет, уцепились за эту несуразицу. котораябудет стоить 500 миллионов... Почему 9 мест -Требования ИКАО, чтобы продавать за рубеж... Да вы сначала для себя сделайте... Наши самолеты из принципа  покупать не будут.. И это летающее недоразуменее даже небольшие грузы перевозить не может..
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5 час.

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