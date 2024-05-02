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Алиса Двоеглазова: «С Маргаритой Базылюк общаемся. Все борьба остается на льду. Такие соперники делают нас сильнее»

— Твоя основная соперница — Маргарита Базылюк. Общаетесь вне льда? — Конечно, общаемся. Мы же одногруппницы.

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