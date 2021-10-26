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Планы по спасению обманутых дольщиков на 2021 год выполнены на 88%

Планы по спасению обманутых дольщиков на 2021 год выполнены на 88%

Почти 2,2 тысячи участников реестра пострадавших участников долевого строительства Ростовской области с начала текущего года получили свои квартиры или денежные выплаты.

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