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Газета.ру

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Часть Геленджика осталась без света из-за атаки ВСУ на электроподстанцию

Часть Геленджика осталась без света из-за атаки ВСУ на электроподстанцию

В Геленджике из-за атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повреждена электроподстанция, без света остались несколько микрорайонов и сел.

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