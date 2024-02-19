В Германии расследуют утечку гостайны при создании "Северного потока — 2"

Сотрудников Горного управления Штральзунд Германии подозревают в раскрытии государственной тайны. На сайте ведомства были опубликованы документы, разрешающие планирование строительства газопровода Nord Stream 2.
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