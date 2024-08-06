Дзюбе посоветовали страны для продолжения карьеры

Экс-игрок «Зенита» и «Локомотива» все еще без клуба Футбольный агент Паулу Барбоза посоветовал эка-форварду петербургского «Зенита» Артему Дзюбе рассмотреть для продолжения карьеры Саудовскую Аравию или ОАЭ.