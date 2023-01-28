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Минюст включил в реестр иноагентов основателя Little Big Прусикина

Минюст включил в реестр иноагентов основателя Little Big Прусикина Вместе с ним список пополнили еще четыре человека Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов основателя группы Little Big Илью Прусикина и еще четырех человек.

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