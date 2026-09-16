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Хакеры выманили у Revolut данные 680 «криптокитов»

Британский финтех Revolut оказался в центре скандала из-за передачи мошенникам персональных и финансовых данных сотен клиентов: фотографий паспортов, домашних адресов, номеров телефонов и истории операций.

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