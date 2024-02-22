Моя семья. Счас...
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«Встречался сразу с двумя за день»: истории женщин, которые примирились с изменами мужа, — почему такое вообще происходит

«Встречался сразу с двумя за день»: истории женщин, которые примирились с изменами мужа, — почему такое вообще происходит

Эксперт объяснила, как складываются треугольники в семье и чем это грозит детям А вы бы могли примириться с изменой своей второй половинки? Поделитесь мнением в комментариях под статьей Источник: Юрий Орлов / Городские порталы О супружеских изменах можно говорить бесконечно, никто от них не застрахован, изменяют всем.

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