«Встречался сразу с двумя за день»: истории женщин, которые примирились с изменами мужа, — почему такое вообще происходит

Эксперт объяснила, как складываются треугольники в семье и чем это грозит детям А вы бы могли примириться с изменой своей второй половинки? Поделитесь мнением в комментариях под статьей Источник: Юрий Орлов / Городские порталы О супружеских изменах можно говорить бесконечно, никто от них не застрахован, изменяют всем.