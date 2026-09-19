Армия России с начала года освободила более 220 населенных пунктов

Александр Полегенько/ТАСС Российские войска с начала 2026 года освободили более 220 населенных пунктов и свыше 5,3 тыс.
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