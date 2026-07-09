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Украинская биатлонистка переехала в Россию, где работает тренером. На Украине ее обвинили в предательстве

Украинская биатлонистка переехала в Россию, где работает тренером. На Украине ее обвинили в предательстве

Украинская биатлонистка Юлия Журавок переехала в Россию, где в настоящее время работает тренером.Украинская биатлонистка Юлия Журавок переехала в Россию, где в настоящее время работает тренером.

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