Аналитик Уотлинг: граждане Украины не понимают, ради чего они сражаются

Старший аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг в беседе с Financial Times заявил, что граждане Украины не понимают, что ждет страну и зачем им сражаться на фронте.
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