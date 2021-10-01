Аналитика на диване. Желчегон. Перед десятым туром. Вернулись, чтобы править?

Массимо ПалычСпортАналитика на диване. Желчегон. Перед десятым туром. Вернулись, чтобы править? 02.10.2021 14-00 Рубин-Нижний Новгород Для Нижнего выезд в Казань кажется безнадежным, но лишь на первый взгляд.Вернуться к статье82НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМаксим КомаровТему позже отредактирую. Сейчас времени нет. Вроде бы, все читаемо. Если нет, додумывайте по смыслу)Старуха ШапоклякВсе читаемо.Максим КомаровТак я отредактировалСтаруха ШапоклякСпасибоСтаруха ШапоклякРубин - НН 1:0 Как бы я не радовалась успехам Саши Кержакова, но Слуцкий должен найти подход к его игре. Да и пора уже рубиновым побеждать на своем поле. Все-таки Нижний - не Зенит и даже не Краснодар. Динамо - Кр.Советов 2:2 Очень хочу дать шанс Крылышкам. Хоть Динамо и играет на своем поле. Но молодые, горячие. Глядишь - и заиграются. ЦСКА - Краснодар 1-1 Скорее всего, в этом матче будет боевая ничья. Ну, и надеюсь на хороший футбол без скандалов и автобусов. Арсенал - Химки 2-1 Верю, что туляки победят. Уфа - Урал 3-0 Вообще конечно договорняков футбольные боги не прощают. Но что поделать... Будем считать, что у Уфы не договорняк был, а отдача долгов) Зенит - Сочи 3-1 Однозначно! Мой любимый счет. Локомотив - Ростов 1-0 На своём поле Локо просто обязан взять реванш за римское фиаско, правда, большой вопрос, кто там будет забивать. "Лучший нападающий" пока результатами не блещет... Ахмат - Спартак 1:1 Хоть после вчерашнего матча Спартак поверил в себя, скорее всего, все эмоции остались в Неаполе. Там же Понсе получил повреждение. И непонятно, в каком состоянии остальные. Ахмат играет на своем поле. Там комментатор матча будет на радостях активно поддерживать. Максимум, что может увезти Спартак - ничья.Максим КомаровВ игре!Кораблев СергейРубин-Нижний Новгород 1:2 Рубин как-то сдулся в последних матчах. Хвалёного Дреера не за что хвалить. Деспотичный Деспотович выглядит плюшевой коалой. Главная ценность рубиновых - Хвича Кварцхелия весь в мечтах об европейской карьере. Амбициозный Саша Керж должен пользоваться моментом и брать очки! Динамо-Крылья Советов 2:1 Обе команды - играющие, с неплохим подбором игроков. У Динамо этот подбор более неплохой. ЦСКА-Краснодар 1:3 Коням голы даются с трудом. А Краснодар в последней игре показал, что может играть весело, красиво и результативно. Арсенал-Химки 1:1 Может быть что угодно, поэтому - пусть поделят драгоценные очки. Уфа-Урал 1:1 Вроде бы Урал начал выправляться? Думаю - устоит на трудном выезде в Уфу. Зенит-Сочи 2:0 Зенит, спасибо за победу над Мальмё! Команда на большом эмоциональном и игровом подъёме. Четвёрка бразильцев чувствует себя на русских полях, как на пляже Копакабана. Чистяков матереет на глазах. Кузяев становится лидером атак. Барриос из бульдога вырос в полицейского ротвейлера! И остальные не хуже. Тем более, что Сочи по статусу своему практически наш фарм-клуб. Надо уходить в реальный отрыв. Локомотив-Ростов 2:1 Локомотив посильнее. Даже после нокаута в Риме. Ахмат-Спартак 1:2 Боюсь, что невероятное спасение в Неаполе очень подняло эмоциональный фон в Спартаке. А подбор игроков у них явно побогаче чем у Ахмата. Всё решит настроение.Максим КомаровВ игре! И сразу 1 балл за красоту!Комментировать
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