Путин предложил обсудить вариант проведения выборов на Украине

Президент России Владимир Путин выдвинул предложение обсудить с США, европейскими странами, а также «партнерами и друзьями» РФ идею о введении на Украине временного международного управления под эгидой ООН.
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