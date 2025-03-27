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Путин предложил обсудить вариант проведения выборов на Украине

Путин предложил обсудить вариант проведения выборов на Украине

Президент России Владимир Путин выдвинул предложение обсудить с США, европейскими странами, а также «партнерами и друзьями» РФ идею о введении на Украине временного международного управления под эгидой ООН.

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