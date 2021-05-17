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Откровения зашкаливают: пранкеры Вован и Лексус вывели NED на чистую воду

В соцсетях обсуждают новый ролик Вована и Лексуса: известные пранкеры утверждают, что пообщались с руководством американского Национального фонда в поддержку демократии от имени бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

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