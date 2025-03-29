Губерниев ответил раскритиковавшему празднование рекорда Овечкина Гашеку

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил олимпийскому чемпиону и двукратному обладателю Кубка Стэнли Доминику Гашеку, который раскритиковал празднование грядущего рекорда российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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