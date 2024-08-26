Российские войска уничтожили два миномета и склад ВСУ в Херсонской области

Расчет ударных дронов артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки российских войск «Днепр» уничтожил два миномета и склад ВСУ в Херсонской области, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
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