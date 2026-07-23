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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Суд отказал Блиновской во взыскании 224 млн рублей с ФНС

Ключевой аргумент финансового управляющего сводился к тому, что на момент перечисления средств у Блиновской уже имелись признаки неплатежеспособности и неисполненные обязательства перед иными кредиторами Арбитражный суд Москвы отклонил иск финансового управляющего Елены Блиновской, который требовал взыскать со столичной инспекции ФНС России №24 224 миллиона рублей, пишет РИА Новости.

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