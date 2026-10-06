До 50 млн рублей могут получить нижегородские компании на разработку новых технологий, станков и медицинских изделий

Нижегородские разработчики и малые предприятия приглашаются к участию в конкурсах Фонда содействия инновациям (ФСИ) «Старт-Медизделия‑1» национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья», «Старт-Пром‑1» и «Развитие-МТК» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», а также «Коммерциализация-Станкостроение» национального проекта «Средства производства и автоматизации».
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