До 50 млн рублей могут получить нижегородские компании на разработку новых технологий, станков и медицинских изделий

Нижегородские разработчики и малые предприятия приглашаются к участию в конкурсах Фонда содействия инновациям (ФСИ) «Старт-Медизделия‑1» национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья», «Старт-Пром‑1» и «Развитие-МТК» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», а также «Коммерциализация-Станкостроение» национального проекта «Средства производства и автоматизации».