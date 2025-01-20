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ГД обсудит ограничение дистанционного обучения в медицинском образовании

ГД обсудит ограничение дистанционного обучения в медицинском образовании

Государственная Дума на этой неделе планирует обсудить законопроект, который запрещает использовать исключительно электронное и дистанционное обучение в среднем медицинском и фармацевтическом образовании.

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