Депутат Госдумы Андрей Гурулёв призвал использовать опыт Белоруссии в борьбе с диверсантами украинских спецслужб.
"Валить на месте". Радикальный опыт Белоруссии поможет России решить проблемы с диверсиями
Комментарии
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Валерий Цымбулов
да здравствует мудрый вождь Беларуси!
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1 д.
Betahon
Опыт Белоруссии, несомненно, хорош...Но ведь и мы не лыком шиты: шаг вправо, шаг влево-побег...😀👎👈
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20 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Почему то у нас и руководители силовых структур и руководители других ведомств, любят жаловаться перед народом. Недавно генерал Бортников жаловался. что дескать у нас нарастает волна террактов. Странно все это. Вот в Беларуси никто не жалуется, там действуют и у них полный порядок.
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5 час.
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