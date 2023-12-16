"Валить на месте". Радикальный опыт Белоруссии поможет России решить проблемы с диверсиями

ЛК

Любовь Кузьмина

Почему то у нас и руководители силовых структур и руководители других ведомств, любят жаловаться перед народом. Недавно генерал Бортников жаловался. что дескать у нас нарастает волна террактов. Странно все это. Вот в Беларуси никто не жалуется, там действуют и у них полный порядок.