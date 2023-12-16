Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Валить на месте". Радикальный опыт Белоруссии поможет России решить проблемы с диверсиями

"Валить на месте". Радикальный опыт Белоруссии поможет России решить проблемы с диверсиями

Депутат Госдумы Андрей Гурулёв призвал использовать опыт Белоруссии в борьбе с диверсантами украинских спецслужб.

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Комментарии
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Валерий Цымбулов
да здравствует мудрый вождь Беларуси!
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1 д.
Betahon
Опыт Белоруссии, несомненно, хорош...Но ведь и мы не лыком шиты: шаг вправо, шаг влево-побег...😀👎👈
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20 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Почему то у нас и руководители силовых структур и руководители других ведомств, любят жаловаться перед народом. Недавно генерал Бортников жаловался. что дескать у нас нарастает волна террактов. Странно все это. Вот в Беларуси никто не жалуется, там действуют и у них полный порядок.
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5 час.

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